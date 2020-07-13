الزمالك يغري نجمه خوفا من الرحيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:46 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك حددوا مبلغ 4.5 مليون جنيه راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى نجم دفاع الفريق وذلك من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين وذلك تقديراً من إدارة النادي الأبيض لمجهوداته التي قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادي مصر، حيث ينص عقده الحالي على تقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً.

وجاء قرار إدارة القلعة البيضاء بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التي قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للزمالك في جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك دون تحديد المقابل الذي سيتقاضاه.

وكشف مصدر مقرب من عبد الغني إن الإدارة النادي الأبيض عرضت عليه الحصول على 4.5 مليون جنيه سنوياً.

وأكد ميدو حزين وكيل أعمال محمد عبد الغني أن اللاعب قام بالتوقيع علي عقود تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا خلال الأيام الماضية.

وأشار ميدو حزين إلى أن محمد عبد الغني وقع علي بياض وترك التقدير المالي لإدارة الزمالك مؤكدا أن اللاعب يثق في أن إدارة الزمالك لن تبخل عليه وستقدر دوره في الفريق.

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محمد عبد الغني رياضة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

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