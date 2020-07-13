تفاصيل الحالة الصحية للمطربة اللبنانية سميرة توفيق

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قامت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، بإجراء عملية قسطرة في القلب داخل إحدى المستشفيات في مدينة أبو ظبي،وأوضحت ابنة شقيقتها ومديرة أعمالها لينا رضوان عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كشفت لينا رضوان أن حالتها الصحية مستقرة حاليًا، وتوجهت بالشكر لكل من وقف بجانبها، وأوضحت أن سميرة توفيق كانت تخضع للعلاج دائمًا في بريطانيا و لندن، ثم بيروت واستقر بها الأمر في الإمارات، لافتة أنها كانت تقوم بإجراء فحوصاتها الطبية كعادتها، ولكن بعد انتهائها، أصابها عارض في القلب لم يَطمئن له الأطباء.



وتابعت لينا رضوان قائلة: "اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات، فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع".



يشار أن الفنانة سميرة توفيق اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، قدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها أغنيات"حسنك يا زين"، و" أسمر خفيف الروح للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها، كما شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في سوريا ولبنان،هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.