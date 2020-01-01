عشرات القتلى والجرحى في هجوم استهدف مركزًا للمخابرات بأفغانستان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:03 ص
قوات أفغانية
قوات أفغانية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 38 شخصًا، في هجوم على مركز للمخابرات الأفغانية في ولاية سمنغان.

 

وفي سياق آخر، فجر مهاجم انتحاري من حركة طالبان عربة عسكرية محملة بالمتفجرات عند اقترابه من مقر إقامة حاكم المقاطعة ومقر الشرطة في إقليم قندهار الأفغاني، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الأفغانية.

 

وقال المتحدث باسم الحاكم، باهر أحمد أحمدي: "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، تعرض انتحاري يقود شاحنة كبيرة لإطلاق النار من قبل قوات الأمن قبل أن يصل إلى هدفه، لكنه فجر متفجرات بالقرب من مقر الشرطة والمجمع السكني للحاكم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف، أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 14 آخرون، بمن فيهم مدنيون، في الهجوم على منطقة شا والي كوت في قندهار، وتعرض مقر الشرطة ومجمع المحافظ لأضرار بالغة.

 

يتصاعد سفك الدماء من جديد في أفغانستان حتى عندما تحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام بين "طالبان" والحكومة الأفغانية بعد ما يقرب من عقدين من الحرب.

 

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها قائلة، في بيان، إن مقر الشرطة استخدم كمركز عسكري لعمليات قوات الأمن ضد المتمردين الإسلاميين.

 

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ولاية سمنغان هجوم مركز للمخابرات عشرات القتلى والجرحى المخابرات الافغانية

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