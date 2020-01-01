موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:01 ص
ليفربول
ليفربول
أميرة فطيم
ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق ليفربول، ونظيره آرسنال، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري، على ملعب الإمارات في شمال لندن بإنجلترا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ليفربول البطولة مبكرًا، بعدما توج رسميًا بلقب البريميرليج، حيث يحتل الريدز صدارة جدول ارتيب الدوري برصيد 93 نقطة، حصدهم من 35 مباراة، حقق الفوز في 30 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، فيما هزم في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الجانرز في المركز التاسع برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز الثامن، و4 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السابع.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة وربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لليفربول:-
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ترينت أليكساندر آرنولد، جو جوميز
خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، أليكس أوكسليد تشامبرلين، فابينيو
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

التشكيل المتوقع لآرسنال:-
حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز
خط الدفاع: دافيد لويز، سياد كولاسيناك، شكودران موستافي
خط الوسط: جرانيت تشاكا، كيران تيرني، هيكتور بيريين، داني سيبايوس
خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت، بوكايو ساكا، بيير إيميريك أوباميانج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول رياضة الاخبار الرياضية ارسنال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يوجه صدمة لـ "نيمار"

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ثلث ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ أقل من ساعة

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يفجر مفاجأة عن علاقتهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 21 ساعة

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام