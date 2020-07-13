الطالع الفلكي الإثنين 13/7/2020..الخَيْر والإحسَان!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّابعة و34 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى السّابعة و43 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 6 أبيب قبطى ، 13 تَمُّوز رُومى ، 22 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرت خاطر طفل يتيم ، الحَسَنَة بِعَشْرَةْ أمثالها يا مُصطفى. (محمُود فرج من فيلم الفانُوس السّحرى-1960)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانيْن على الكسّار وقرينه الفلكى الفنان أحمد خليل ، وقرنيتهم الفلكية فردوس محمّد ، إحتفالاً بهم فهذه هى...





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم على الكسّار ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(رجل أسمر أصيل)،(لؤلؤة عملاقة)،(واحد فى المليون)،(مبادئ الرجولة)،(نظر حاد)،(مشاجرة بالقبضات/ملاكمة).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أحمد خليل ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر،لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(سحر عظيم)،(أعمال خيرية)،(الرجل الحديدى)،(زهرة حمراء)،(قبضة قويّة).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم فردوس محمّد ،مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر،لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(مغناطيسيّة كاريزماتيّة)،(أفروديت الكريمة)،(ودود ولطيف)،(سابق لعصره)، (يدٌ خفيّة بالإحسان).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: النجاح لا يُقدم على طبق من فضة ، ضاعف جهدك المبذول حتى تحقق تقدماً مهما كان صغيراً، إنجِزْ القليل لكن إنْجِزْه بإتقان.





برج الثور: خفّض من سقف توقعاتك بخصوص الآخرين فغالباً لن يكونو عند حسن ظنّك، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك

برج الجوزاء: تنجح بلباقة فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة ،شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أنْ كنت مصدراً لسعادة غيرك.





برج السّرطان: أنت مصدر فرحة لأطفالك ولأطفال العائلة فلا تبخل بزيادة تلك الفرحة بشراء ألعاب لن تكلفك المال الكثير.





برج الأسد: إنفاق أموالك على أسرتك وإدخال البهجة بالتوازى على حياة فقير بائس يجلب لك سعادة مُكتملة الجوانب بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء : قد تكون فى مزاج لإفتعال مشكلة أو نكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الميزان : الصبر فضيلة عليك أن تتبنّاها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج العقرب: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة ، لاتقرصينى يا نحلة.





برج القوس: لا داعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الجدى: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة، إحترس لألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج الدّلو: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، إفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج الحوت: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.



