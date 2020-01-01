الكشف عن مصير أجويرو مع مانشستر سيتي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:29 ص
سيرجيو اجويرو
سيرجيو اجويرو
محمد جمال
يرغب مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدير الفنى الاسباني بيب جوارديولا فى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والحفاظ أيضًا على اللاعبين الكبار فى الفريق .

ويسعي مانشستر سيتي فى تجديد تعاقده مع النجم الأرجنتيني والمهاجم التاريخي للفريق سيرجيو أجويرو والذي سينتهي في صيف 2021 .

وذكرت صحيفة" ميرور " البريطانية أن رغبة السيتي كبيرة فى بقاء النجم الارجنتيني سيرجيو أجويرو ضمن صفوف الفريق خاصة انه أحد النجوم .

ويغيب اجويرو عن المباريات القادمة ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج وعن مباراة إياب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد للإصابة .

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