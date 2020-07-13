"مشروع العمر".. عمرو أديب يناشد السيسي مواجهة هذ الملف

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:44 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
طالب الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مواجهة ملف الأمية في مصر، خاصة بعد نجاح الدولة في التعامل مع العشوائيات، والذي كان يراه البعض مستحيلا.

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، الرئيس السيسي، قائلا: "يا ريس مد إيدك وخلصنا من الأمية، هو ده مشروع العمر"، مشيرا إلى إن التعامل مع ملف الأمية أسهل كثير من التعامل مع ملف العشوائيات، موجها حديثة إلى الرئيس، "إنت عملت الصعب والمستحيل.. خلص مصر، مش عايزين يكون فيها ولا أمي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك إحصائيات تشير إلى أن نسبة الأمية تصل إلى 33%، معلقا: "نص الشعب مبيعرفش يقرأ ولا يكتب، هنقدر ننمي وضعنا إزاي كده".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

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