عضو بمجلس 'الصحفيين' يروي تفاصيل إصابة أسرته بـ'كورونا'

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:03 ص
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
أعلن الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، شفاء زوجته الطبيبة وأطفاله الثلاثة من فيروس كورونا المستجد، وأيضًا شفاؤه من حصوة شوكية تسببت في آلام ونزيف له.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله، أتانا الفرج بعد معاناة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد تخلص الجسد، بفضل رحمة السماء ودعوات المحبين، من حصوة شوكية، طولها 1.4 سنتيمتر، تسببت في آلام حادة ونزيف قبل أن تغادر ببطء".

وأضاف: "لقد عجزت عن التواصل مع كثير من الأصدقاء الذين حاولوا الوصول إلي وإليهم جميعا أقدم اعتذارا وشكرا على دعواتهم التي بلغتني".

ووجه "يونس" الشكر للدكتور محسن الشرقاوي كبير الأطباء بمركز مؤسسة الأهرام على مساعدته، قائلًا: "شكرًا للطبيب الإنسان الدكتور محسن الشرقاوي كبير الأطباء بمركز مؤسسة الأهرام الطبي، الذي تعهدني بخبرته الطويلة في ما يطوف حولنا في كل مكان، لكن رحمات السماء تنزلت علينا في كل وقت، وكانت يد الله معنا دائما تقيم جدارنا الذي أوشك أن ينقض".

وروى عضو مجلس النقابة، تفاصيل تجربته مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة زوجته الطبيبة وثلاثة من أبنائه، وشفائهم، قائلًا: "مما ضاعف المعاناة مع الألم هو أعراض الفيروس التي فاجأتنا وحلقت فوق رؤوس زوجتي الطبيبة وأولادنا الثلاثة، وألزمتنا الأسرة البيضاء خلال عيد الفطر المبارك، في معزل بارد وممل ومخيف من هول الموت الذي يطوف حولنا في كل مكان، لكن رحمات السماء تنزلت علينا في كل وقت، وكانت يد الله معنا دائمًا تقيم جدارنا الذي أوشك أن ينقض".

مستجدات فيروس كورونا

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

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