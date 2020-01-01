تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة ريال مدريد وغرناطه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي غرناطه اليوم الإثنين ١٢ يوليو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتصدر نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٨٠ نقطة من أصل ٣٥ مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وغرناطه اليوم كالآتي:

١- ريال مدريد، 80 نقطة.

2- برشلونة، 79 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 63 نقطة.

4- إشبيلية، 63 نقطة.

5- فياريال، 57 نقطة.

6- خيتافي، 53 نقطة.

7- ريال سوسيداد، 51 نقطة.

8- غرناطة، 50 نقطة.

9- فالنسيا، 50 نقطة.

10- أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

11- أوساسونا، 48 نقطة.

12- ليفانتي، 43 نقطة.

13- ريال بيتيس، 41 نقطة.

14- بلد الوليد، 39 نقطة.

15- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

16- إيبار، 36 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة.

18- ريال مايوركا، 32 نقطة.

19- ليجانيس، 29 نقطة.

20- إسبانيول، 24 نقطة.

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