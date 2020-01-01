جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون اليوم الاثنين 13 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويحتل ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة. 

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :- 

1- ليفربول 93 نقطة.
2- مانشستر سيتي 72 نقطة.
3- تشيلسي 60 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 58 نقطة.
6- ولفرهامبتون 55 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
8- توتنهام 52 نقطة.
9- آرسنال 50 نقطة.
10- بيرنلي 50 نقطة.
11- إيفرتون 45 نقطة.
12- ساوثهامبتون 44 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون البيون 36 نقطة.
16- ويست هام 34 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 30 نقطة. 
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

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