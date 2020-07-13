توضيح مهم من وزيرة التضامن بشأن تحويل السيارات للغاز

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل تحويل السيارات إلى الغاز، موضحة أنه جارٍ تحويل سيارات الأجرة والملاكي والميكروباص إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن الرئيس السيسي وجه بعمل حصر لكل السيارات.





وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الغرض من تحويل السيارات للعمل بالغاز هو تحسين حياة المواطن





وأضافت أن السيارات التي تعمل بالبنزين التي لم مضي علي إنتاجها 20 عامًا سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن هذا سيوفر للمواطن 50% مما ينفقه على البنزين.





وأوضحت أن من يستخدم بنزين بـ 4 آلاف جنيه شهريا فإن نفس الكمية من الغاز ستصل 2000 جنيه، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستغلال اكتشافات الغاز.





وأكدت أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة، وهناك برامج تمويلية لمنح المواطنين بسيارات جديدة، موضحة أن السيارات التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز.





وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها.





وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.





وأردفت، أن هناك 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، كما أننا بصدد إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.





وواصلت نيفين جامع أن شروط التحويل أن يكون السيارة لم يمضي على صناعتها 20 عاما إلى جانب أن يكون الماتور 75%.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية منها مشروع حي الاسمرات 3، وطالب السيسى، من الدكتور محمد معيط وزير المالية تسهيل الإجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ووجه السيسى، كلمته وزير المالية ممازحا، "أنت بتخاف على الفلوس اوى بصراحة لازم نساعد الناس للتحويل، لما تكون فايدة صفرية من أجل التحويل، ولازم نبذل أكثر من كده لمساعدة الناس".





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا ننظم ونحافظ على المواد اللى في بلدنا تستخدم"، مضيفا أن "عنده عربية بتكلفة مصروفات كتير، نقول له نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة، بس ياريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي"





أوضح الرئيس خلال كلمته" أطالب الحكومة والبنوك بفائدة مخفضة، مش هتبقى كفاية، مليون مركبة تحويلهم من بنزين لغاز بتكلفة 8 مليارات جنيه؟، مليون عربية يتحولوا من بنزين لغاز بيكلفوا 8 مليارات جنيه لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا، لكن ما هو مشروع سيارات الغاز الطبيعي الذي أشار إليه الرئيس السيسي





بداية المشروع





أطلقت الحكومة مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" بمشاركة وزارة البترول، بتحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتمويل 50 منفذ زيوت بقيمة 100 مليون ونوفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل عدد 4000 سيارة في عام 2018.



