موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك على إيقاف مفاوضاتهم مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، بعدما كان يرغب الأبيض في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الزمالك يصب تركيزه خلال الفترة الحالية على التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وحال إتمام الصفقة لن تكون هناك حاجة لجهود لاعب وادى دجلة.



