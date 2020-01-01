موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وينعقد اللقاء يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، على أرضية ملعب الاتحاد.





وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت جرينتش.





جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة، وكان فاز في آخر لقاءاته بنتيجة عريضة بخماسية نظيفة أمام برايتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.





بينما يتواجد برنموث في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، بعدما حقق الفوز أمام ليستر سيتي في لقائه الأخير بالدوري برباعية مقابل هدف.



