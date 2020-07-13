رئيس حي الاسمرات: سحب الوحدات من 42 مواطنًا لهذا السبب

علق المهندس حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، على افتتاح المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات 3"، قائلاً:" حي الأسمرات اليوم كان في عرس بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثالثة من الحي، خاصة أن هذه المرحلة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه، وكل الألعاب مجانية"





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدولة تستهدف اخراج جيل جديد من الشباب، مشيرًا إلى أن حي الاسمرات عبارة عن مدينة بدون توك توك.





ولفت إلى أن الحي تم افتتاحه منذ أربع سنوات، ولم يستطيع أحد من الاهالي تغير لون بلاكونة، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على الحي، مشيرًا إلى أن الحي وفر الكثير من فرص العمل للأهالي، ويتم حاليًا تصدير منتجاتهم من الملابس الجاهزة لألمانيا، والسبح للسعودية.





وأشار إلى أن جميع سكان حي الاسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات، لافتًا إلى أن الحي رصد قيام 42 مواطنًا بتأجير وحداتهم، وتم سحب منهم هذه الوحدات.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



