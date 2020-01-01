بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق 13 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة في بعض دول الخليج تصل لأكثر من 40 درجة مئوية، وهذا المصدر الاساسي للكتلة الهوائية التي تؤثر عليها حاليًا.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الكتلة الهوائية بهذا الارتفاع في درجات الحرارة عند مرورها على البحر الأحمر تكتسب كمية كبيرة من بخار المياه نتيجة تبخرها وتعمل على انخفاض درجة الحرارة هذه الكتلة لـ 29-30 درجة مئوية والتي تصل للسواحل الشمالية، ولكنها تكون تحملت بكمية كبيرة من بخار المياه يعمل على رفع نسب الرطوبة لتصل لـ ما يقرب من 90% على السواحل الشمالية.

وتابع، أن نسبة الرطوبة تنخفض نسبيًا على القاهرة وتصل لـ 80 %، مما يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، منوهًا بأن البلاد تتأثر خلال شهري يوليو وأغسطس بمنخفض الهند الموسمي، متوقعًا حدوث نشاط للرياح وإن كان محدود خلال الأيام المقبلة مما يقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع 35-37 درجة على القاهرة، و29-30 درجة على السواحل الشمالية.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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