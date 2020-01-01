عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

وجه الإعلامي عمرو أديب، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "يا ريس مد إيدك وخلصنا من الأمية، هو ده مشروع العمر".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن التعامل مع ملف الأمية أسهل كثير من التعامل مع ملف العشوائيات، موجها حديثة إلى الرئيس، "إنت عملت الصعب والمستحيل، خلص مصر، مش عايزاين يكون فيها ولا أمي".





وأضاف أن هناك إحصائيات تشير إلى أن نسبة الأمية تصل إلى 33%، معلقا: "نص الشعب مبيعرفش يقرأ ولا يكتب، هنقدر ننمي وضعنا إزاي كده".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



