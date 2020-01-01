عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي عمرو أديب، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "يا ريس مد إيدك وخلصنا من الأمية، هو ده مشروع العمر".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن التعامل مع ملف الأمية أسهل كثير من التعامل مع ملف العشوائيات، موجها حديثة إلى الرئيس، "إنت عملت الصعب والمستحيل، خلص مصر، مش عايزاين يكون فيها ولا أمي".

وأضاف أن هناك إحصائيات تشير إلى أن نسبة الأمية تصل إلى 33%، معلقا: "نص الشعب مبيعرفش يقرأ ولا يكتب، هنقدر ننمي وضعنا إزاي كده".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب الفجر السيسي الامية

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ 42 دقيقة

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 3 ساعات

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور: ما فعله الخطيب وزوجته غير مقبول.. ويثير الفتنة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ أقل من ساعتين

موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام