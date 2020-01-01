هل يشترط تحويل السيارة إلى غاز طبيعي لترخيصها؟.. وزيرة الصناعة تجيب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن من سيتوجه لترخيص سيارته الفترة المقبلة، لا يشترط أن يحولها لغاز طبيعي، معلقة: "هنوصل للمرحلة دي ولكن مش من بكرة".

وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تعميم قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي قبل الترخيص، يتطلب وجود نوع من التوعية للمواطنين، يكون تم تجهيز البنية التحتية بشكل كامل.

وأضافت أن من سيقوم بترخيص سيارته في الفترة القادمة، ليس مضطرا حاليا لتحويلها لغاز، منوهة بأن السيارات التي تعمل بالسولار ومر على إنتاجها 20 عاما، تم توفير برامج إحلال لها.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

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