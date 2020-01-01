"القومي للتنسيق الحضاري": إطلاق خدمة التظلمات عن تسجيل المباني الأثرية إلكترونيا
الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:00 ص
شيماء حسن
قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنها أطلقت بداية من اليوم الأحد خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز والأثرية وفقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ عبر موقعه الرسمي؛ تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف أبو سعدة، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يتم تلقي طلبات تسجيل المباني التراثية المرتبطة بتاريخ مصر، مشيرًا إلى الجهاز يعمل على أكثر من محور لتحسين الصورة البصرية في الميادين المصرية.
وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "بعد المشاركة في تحسين ميدان التحرير، يتجه المركز حاليًا إلى تطوير وسط البلد مرورًا بميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وتطوير واحة سيوة بالتعاون مع وزارة الآثار، وتطوير مسار وحدة العائلة المقدسة الذي يمتد عبر محافظات كثيرة وهيكون مزار سياحي مهم جدا في الفترة المقبلة".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
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