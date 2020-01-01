"القومي للتنسيق الحضاري": إطلاق خدمة التظلمات عن تسجيل المباني الأثرية إلكترونيا

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنها أطلقت بداية من اليوم الأحد خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز والأثرية وفقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ عبر موقعه الرسمي؛ تيسيرًا على المواطنين.





وأضاف أبو سعدة، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يتم تلقي طلبات تسجيل المباني التراثية المرتبطة بتاريخ مصر، مشيرًا إلى الجهاز يعمل على أكثر من محور لتحسين الصورة البصرية في الميادين المصرية.





وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "بعد المشاركة في تحسين ميدان التحرير، يتجه المركز حاليًا إلى تطوير وسط البلد مرورًا بميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وتطوير واحة سيوة بالتعاون مع وزارة الآثار، وتطوير مسار وحدة العائلة المقدسة الذي يمتد عبر محافظات كثيرة وهيكون مزار سياحي مهم جدا في الفترة المقبلة".





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