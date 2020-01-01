ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي

ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي
الأحد 12/يوليه/2020 - 11:31 م
حسام مجدي
يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويريد النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي إنبي في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم القادم.
ويرغب المارد الأحمر في ضم كريم فؤاد ليكون بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق والذي قرر الرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم القادم.
وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع كريم فؤاد والذي أبدى ترحيب كبير بفكرة الانضمام إلى الأهلي ولكن طلب حسم الأمر مع نادي إنبي.
وسيبدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع إدارة نادي إنبي لحسم صفقة كريم فؤاد في نهاية الموسم الجاري ومعرفة مطالب النادي البترولي لبيع اللاعب.