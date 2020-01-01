ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويريد النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي إنبي في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم القادم.





ويرغب المارد الأحمر في ضم كريم فؤاد ليكون بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق والذي قرر الرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم القادم.





وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع كريم فؤاد والذي أبدى ترحيب كبير بفكرة الانضمام إلى الأهلي ولكن طلب حسم الأمر مع نادي إنبي.





وسيبدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع إدارة نادي إنبي لحسم صفقة كريم فؤاد في نهاية الموسم الجاري ومعرفة مطالب النادي البترولي لبيع اللاعب.