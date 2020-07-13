"تحيا مصر": المشاركون في الصندوق عليهم أن يفخروا بما قدموه (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن كل من شارك في الصندوق على مدار الخمس سنوات الماضية، عليه أن يفتخر أن سكان مدينة الأسمرات يعيشون في أماكن يحلم بها الكثير.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن قيمة مشاركة الصندوق في مشروع "الأسمرات 3" يصل إلى نصف مليار جنيه من مساهمات المصريين.

وأضاف أنهم قاموا بفرش وحدات "الأسمرات 3" على نفقة كل من ساهم في الصندوق، متابعا: "كل من ساهم في الصندوق عليه أن يطمن أنه وفر حياة كريمة لغيره من المواطنين الذين كانوا يعيشون في أماكن غير مناسبة".

   

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق تحيا مصر تحيا مصر الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لتجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي

منذ 41 دقيقة

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ 39 دقيقة

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن قرار إيقاف البناء

السيسي لـ"محافظ القاهرة": انت محظوظ.. و"عبدالعال" يرد

السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بـ الفيديو كونفرانس

السيسي يتفقد مدينة الأسمرات

مدير صندوق العشوائيات: بدء تسكين 2000 أسرة بمشروع الأسمرات 3 قبل حفل الافتتاح اليوم

عزة مصطفى للأمهات في الأسمرات: "حافظوا على المكان من أجل أولادكم"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

11:33 م

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

10:34 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام