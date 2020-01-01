عاجل.. لطفي لبيب يقرر الإعتزال وينفي شائعة نقله المستشفى

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أوضح الفنان لطفي لبيب، حالته الصحية لجمهوره قائلا: "أنا كويس وبخير كان في إشاعة إني تعبان دي إشاعة كاذبة أنا قادر على الحركة أهو أودامكو أتطمنو أنا كويس".



وأضاف "لبيب"، خلال مكالمة فيديو، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، متحدثا عن أعماله الفنية المقبلة قائلا: "أنا في حالة مرض مقدرش اعتبروه شبه اعتزالي، اعتزال ادعولي ربنا يشفيني".



يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب، مشاركته مع أحمد حلمي في فيلم "خيال مآتة" ومنة شلبي وخالد الصاوي وهو من إخراج خالد مرعي.

