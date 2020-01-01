بعد أن أطلقتها "فوري".. تعرف على وثيقة "قرشك الأبيض" الرقمية الجديدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:13 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
أطلقت شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة لشركة خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة AIG إيجيبت للتأمين وثيقة "قرشك الأبيض" الرقمية من خلال 151 ألف منفذ فوري.

وتستعرض بوابة " الفجر" أهم المعلومات عن وثيقة " قرشك الأبيض" الرقمية الجديدة في النقاط التالية:

1- تم إطلاق وإتاحة وثيقة "قرشك الأبيض" التأمينية في 151 ألف منفذ فوري ومحفظة إلكترونية موجهة بشكل مُتاح لأكثر من 30 مليون مواطن مصري من المستخدمين لخدمة فوري في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

2- من أهم خدمات وثيقة " قرشك الأبيض" تقديم تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية بما يُقدر ب75 ألف جنيه يتم تقسيطهم شهريًا بدءًا ب10 جنيهات كقسط شهري.

3- من أهم أهداف التعاون بين شركتي فوري للوساطة التأمينية وشركة AIG إيجيبت للتأمين هو المساهمة في تعزيز الخدمات التأمينية على الحوادث الشخصية.

4- جاءت موافقة من هيئة الرقابة المالية على إتفاقية التوزيع الإلكتروني بين كل من شركة AIG إيجيبت للتأمين وشركة فوري للوساطة التأمينية بالشكل الذي يسمح بتوزيع وثيقة " قرشك الأبيض " التأمينية في كل القنوات الإلكترونية لشركة فوري والتي تصل إلى أكثر من 151 ألف منفذ معتمد في كل أنحاء جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التابعة لأكبر البنوك المصرية وشركات المحمول.

5- تخدم وثيقة " قرشك الأبيض " التأمينية " إتفاقية التعاون الجديدة " ما يزيد عن 30 مليون مواطن من مستخدمي خدمات شركة " فوري" يتحصل عن طريقها العميل على 75 ألف جنيه في حالة الوفاة بسبب وقوع حادثة عن طريق قسط شهري يبدأ من 10 جنيهات كما أن سداد الأقساط يكون عن طريق خدمة " فوري " أيضًا حيث تصل وثيقة " قرشك الأبيض" بشكل إلكتروني إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

6- ويشتمل أيضًا برنامج "قرشك الأبيض" للتأمين على الحوادث الشخصية على عدة خدمات أخرى للمستفيدين منها تغطية مصاريف تعليم أبنائهم في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب حادث إلى جانب تغطية مصاريف العلاج الناتج عن وقوع الإصابة بحيث يكون قيمة الإشتراك للراغبين في شراء وثيقة " قرشك الأبيض " التأمينية بدءًا من 10 جنيهات بشكل شهري مع العلم بأنه يبلغ الحد الأقصى للتغطية التأمينية للعميل إلى 75 ألف جنيه في حالة حدوث وفاة أو عجز كلي بسبب الحوادث كما أوضح السيد جوزيف البيجاني نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة AIG إيجيبت للتأمين.

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وثيقة قرشك الأبيض فوري بوابة الفجر الهاتف المحمول الحوادث الشخصية

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