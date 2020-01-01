عاجل.. وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني إثر تعرضه لجلطة في القلب

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:55 م
مهدي الحسيني
مهدي الحسيني
مي مرسي
توفى الفنان العراقي مهدي الحسيني، اليوم الأحد،في بغداد وقال نفيب المهن التمثيلية جبار جودي أن الفنان "الحسيني" توفى إثر تعرضه إلى جلطة في القلب.

وأضاف قائلا: "التعازي الى ذوي الفقيد، وان يلهمهم الصبر والسلوان".

وكان قد أصدرت بعض المواقع، خبر وفاة محدي الحسيني بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن قبل أن يخرج نقيب المهن التمثيلية بالعراق ليوضح ذلك

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