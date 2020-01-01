"هيئة الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس المملكة.. الإثنين

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غدٍ الإثنين، مشيرة إلى استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

كما كشفت "هيئة الأرصاد"، عن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة نجران، مكة المكرمة القصيم وحائل كذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان) وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج.

*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013 حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه.

ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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