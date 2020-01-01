رئيس الوزراء العراقي: التجاوزات التركية تنتهك سيادة العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد مجدداً، سعي حكومته لمنع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية مع دول الجوار.









وشدد الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على أن الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطوير المنافذ الحدودية، ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها.









وناقش المجلس استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وأكد على مواصلة الحوار الدبلوماسي مع الجمهورية التركية لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.





كما ناقش المجلس أيضاً قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة.





وتطرّق المجلس إلى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة، والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.



