تريزيجيه يحيي آمال أستون فيلا في البقاء بـ"البريمير" بثنائية رائعة

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:29 م
أستون فيلا
أستون فيلا
أستون فيلا ، يواصل النجوم المصريون المحترفون تألقهم، بعد استئناف الدوريات الكبرى، مع فرقهم وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وصديقه بالمنتخب محمود حسن تريزيجيه.

تريزيجيه وأستون فيلا

وقاد النجم محمود حسن الشهير بـ"تريزيجيه" فريقه أستون فيلا إلى تحقيق فوز غالي وثمين على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا وفوز ثمين

وشهدت مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره كريستال بالاس، تألق النجم المصري تريزيجيه، الذي تمكن من إحراز هدفين بالمباراة، ليحي آمال فريقه في البقاء بالبطولة الأعرق "البريمير ليج".

ترتيب أستون فيلا

واحتل أستون فيلا المركز الـ18 مؤقتًا بعدما فاز على بالاس، وحصد 3 نقاط غالية، بفارق نقطتين عن بورنموث الذي لديه مواجهة شرسة أمام ليستر سيتي اليوم، فيما يبتعد واتفورد عن أستون فيلا بـ4 نقاط.

تريزيجيه يبدع مع أستون فيلا

سجل المحترف المصري تريزيجيه الهدف الأول لفريقه أستون فيلا في 49 مستغلًا كرة عرضية متقنة حولها إلى شباك كريستال بالاس، أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 59 من خلال انفراد بحارس مرمى كريستال بالاس فيسنتي جوايتا ويضع الكرة بمهارة كبيرة.

أستون فيلا وفوز غالي

ويحصد أستون فيلا 3 نقاط غالية كسر بها سلسلة سلبية، حيث حصل على نقطتين فقط في أخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال 8 هزائم وتعادلين، ولديه سجل تهديفي ضعيف.

هدافو أستون فيلا

وسجل لاعب أستون فيلا المصري تريزيجيه هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي، ويسبقه في الفريق جاك جيرليش الذي سجل 7 أهداف، وكان آخر أهداف ترزيجيه أمام تشيلسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوز استون فيلا استون فيلا الإنجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا مباشرة beIN SPORTS HD

تريزيجيه يبحث عن الهدف الأول مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس

محمود تريزيجية يتعرض للطرد أمام كريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

زميل تريزيجيه يرفض ريال مدريد وبرشلونة

داني ميرفي ينصح ليفربول بضم زميل تريزيجيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

09:28 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام