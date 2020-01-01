تريزيجيه يحيي آمال أستون فيلا في البقاء بـ"البريمير" بثنائية رائعة

أستون فيلا ، يواصل النجوم المصريون المحترفون تألقهم، بعد استئناف الدوريات الكبرى، مع فرقهم وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وصديقه بالمنتخب محمود حسن تريزيجيه.





تريزيجيه وأستون فيلا





وقاد النجم محمود حسن الشهير بـ"تريزيجيه" فريقه أستون فيلا إلى تحقيق فوز غالي وثمين على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أستون فيلا وفوز ثمين





وشهدت مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره كريستال بالاس، تألق النجم المصري تريزيجيه، الذي تمكن من إحراز هدفين بالمباراة، ليحي آمال فريقه في البقاء بالبطولة الأعرق "البريمير ليج".





ترتيب أستون فيلا





واحتل أستون فيلا المركز الـ18 مؤقتًا بعدما فاز على بالاس، وحصد 3 نقاط غالية، بفارق نقطتين عن بورنموث الذي لديه مواجهة شرسة أمام ليستر سيتي اليوم، فيما يبتعد واتفورد عن أستون فيلا بـ4 نقاط.





تريزيجيه يبدع مع أستون فيلا





سجل المحترف المصري تريزيجيه الهدف الأول لفريقه أستون فيلا في 49 مستغلًا كرة عرضية متقنة حولها إلى شباك كريستال بالاس، أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 59 من خلال انفراد بحارس مرمى كريستال بالاس فيسنتي جوايتا ويضع الكرة بمهارة كبيرة.





أستون فيلا وفوز غالي





ويحصد أستون فيلا 3 نقاط غالية كسر بها سلسلة سلبية، حيث حصل على نقطتين فقط في أخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال 8 هزائم وتعادلين، ولديه سجل تهديفي ضعيف.





هدافو أستون فيلا





وسجل لاعب أستون فيلا المصري تريزيجيه هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي، ويسبقه في الفريق جاك جيرليش الذي سجل 7 أهداف، وكان آخر أهداف ترزيجيه أمام تشيلسي.



