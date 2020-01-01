وزيرة التخطيط تكشف مهام صندوق مصر السيادي (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد" أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة ضخت استثمارات كثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

وأشارت إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 70% في قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة تحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي.

وأوضحت أن الاهتمام حاليُا بملف توطين الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي يعد أحد آليات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأردف: "مصر غنية بالأصول وفكرة الصندوق السيادي وتعتمد على تقييم الأصول واستغلالها لجذب الاستثمار»، معلقة «لا نبيع أصولنا لكننا نستثمر فيها لتعظيم عوائدها".

وأشارت إلى أن التعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق سيادي بالإمارات مستمر، ومن المقرر ضخ 20 مليار دولار في عدد من المشروعات، لافتة إلى أن هناك دراسة لتحقيق شراكة مع صندوق بريطاني في مجال تحلية مياه.

   

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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