4 مبادرات مصرية لدعم السياحة خلال أزمة كورونا.. تعرف عليها

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:18 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
سمر حسن
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية منها مشروع حي الأسمرات 3، ويوفر 7440 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية، خلال هذا الافتتاح أشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال الافتتاح، إلى 4 مبادرات مصرية لدعم السياحة خلال أزمة كورونا.

وكشف زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أن نسبة انخفاض السياحة العالمية وصلت إلي 70% هذا العام بالمقارنة مع العام الماضى، مضيفا أن الأزمات العالمية السابقة تسببت في انخفاض السياحة بنسبة( 10- 20%)، لكن جائحة فيروس كورونا أغلقت الحدود حول العالم وهي أسوأ من الأزمات السابقة كلها.

1- رفع الحجوزات الإدارية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس وباء كورونا تتضمن رفع الحجوزات الإدارية لجميع الممولين، وفرت البنوك المصرية حدود ائتمانية، أجلت الحكومة القروض، والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل، بجدولة على 3 أشهر. 

أضاف مدبولى، أن البنك المركزى أطلق مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات ويصدر قانون من البرلمان، خلال أيام، يحدد الإعفاء على غرامات التأخير على الضرائب الإضافية، واشتراكات التأمينات لمن يبادر بتسديد الضرائب والمستحقات لأصحاب الشركات. 

2- تأجيل المديونيات 
أكد رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بسبب فيروس كورونا حيث وافق مجلس الوزراء، على تأجيل سداد المديونيات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز للمنشأت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، ويبدأ السداد من أكتوبر 2020، وجدولة المستحقات والمديونيات.

تابع رئيس الوزراء، أن البورصة المصرية ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا، حيث أطلقت مبادرة من البنك المركزى، وخفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح.

3- التمويل السياحي
تشمل القرارات، مبادرة التمويل السياحى، استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.

تتضمن القرارات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات على التأخر فى السداد، دراسة القطاعات الأكثر تاثرا بتفشي فيروس كورونا لتقديم الدعم، وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية، وتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.

4- العملاء المتعثرين
كشف رئيس الوزراء، عن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع مبادرة البنك المركزى لتمويل السياحى، الكثير من الإجراءات حتى لا يتوقف عن العمل، وتأجيل سداد الايجارات فى البازات والمناطق الاثرية لمساعدة الأعباء فى هذا القطاع. 

استعرض مدبولى الإجراءات الحكومية لمنع تاثير فيروس كورونا على المواطن والاقتصاد المصرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ 100 مليار لتمويل هذه الخطة التي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الخطة تستهدف ضمان الوصول لأكبر قدر من الخدمات للمواطن المصري لمواجهة الفيروس، وضخت الحكومة أكثر من 10 مليار للصحة كاعتمادات لمواجهة الأعباء الكثيرة لدعم كل الأطقم الطبية، ووزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 % وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز.

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