وزير الإسكان: حجم الإنفاق على العشوائيات تجاوز 250 مليار جنيه

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أوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الدولة تصدت لظاهرة العشوائيات منذ 2014 بالتنسيق مع أجهزة الدولة.



وأشار "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن حجم الإنفاق على العشوائيات تجاوز 250 مليار جنيه حتى الآن، موضحًا أن المواطن يتسلم الوحدة السكنية كاملة ويدفع 300 جنيه شهريًا فقط للصيانة، وفي بعض المشروعات يدفع مبلغ ما بين 3 أو 5 آلاف تأمين للمنقولات.



ولفت إلى أن هناك 11 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة نهاية العام.



وذكر وزير الإسكان، أن عدد المستفيدين من مشروعات التطوير على العشوائيات سيصل إلى مليون و150 ألف مواطن نهاية العام، لافتا إلى أنه تم إنشاء مليون وحدة سكنية من بينها 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة 145 مليار جنيه.



وأردف: "مشروعات الإسكان الاجتماعي التي كانت تنفذ في 30 عامًا بقت بتتنفذ خلال عام واحد"، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات في 25 محافظة بمصر.



وأضاف أن عدد العمالة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ مليون عامل يوميًا في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة ستتخطى 88 مليار جنيه.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.



ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

