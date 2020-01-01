مدير صندوق العشوائيات: صندوق تحيا مصر ساهم بنصف مليار جنيه في مشروع "الأسمرات 3" (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن الفرق في النموذج المعماري بين الأسمرات 1 و2 والأسمرات 3، مشيرًا إلى أن الأسمرات 1 و2 تتكون من أرضى و5 أدوار، ولكن الأسمرات 3 أرضى و9 أدوار.

وقال صديق في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية " dmc" إن مشروع الأسمرات 3 مبنى على مساحة 62 فدان، ويستوعب ما يقر من 7600 وحدة سكنية بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن صندوق "تحيا مصر" قام بدفع نصف مليار في مشروع الأسمرات 3.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن هذا المشروع يضم ملاعب، وحضانات ومدارس، وهذه المشروعات أصبحت في الأساس مجتمعات حضارية بعدما نسي المواطنين الأماكن العشوائية التي كانوا يعيشون فيها من قبل. 





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل. 

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مصر مشروع الأسمرات 3 الرئيس السيسي الاسمرات

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