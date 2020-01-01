الأردن: 600 مليون دينار الحاصلات الجمركية للنصف الأول

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
قدر مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، الحاصلات الجمركية للنصف الأول من العام الحالي بنحو 600 مليون دينار.

وأوضح في رده على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، أن هذه الحاصلات أقل مما هو مقدر في موازنة العام الحالي، وأقل مما تم تحصيله في العام الماضي، مبيناً أن سبب تراجع الحاصلات الجمركية إلى هذا المستوى يرجع إلى تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي وعلى حجم المستوردات.
وحول تواضع الرسوم الجمركية المحصلة مقارنة بحجم المستوردات الذي يزيد سنوياً عن 14 مليار دينار، قال: "الرسوم الجمركية محددة، وهناك مواد أساسية مُعفاة من الرسوم الجمركية تخص المواطن، وبالإضافة لوجود اتفاقيات دولية بالتعامل بالمثل ما بين الأردن ودول العالم والتي يتم بموجبها إعفاء البضائع المصدرة والمستوردة بين الطرفين، وكذلك وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية، وصدور بعض القرارت من مجلس الوزراء بإعفاء بعض المستوردات"، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء أوقف إصدار الإعفاءات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية منذ بداية العام الحالي.


وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم تسجيل 20 ألف قضية ما بين عمليات تهريب وقضايا جمركية، حصيلتها 26 مليون دينار خلال الستة أشهر من العام الحالي.


وبين أن الإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك تسهم في تحقيق مفهوم حماية المال العام حيث تسعى دائماً لتطبيق المفهوم الأمني والاجتماعي والمالي والاقتصادي الشامل.


وأوضح الرحامنة، أن الدائرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تعمل على تحقيق المفهوم الأمني من خلال منع دخول المواد الممنوعة كالأسلحة والذخائر، والأمن المالي من خلال تنفيذ سياسة الحكومة المالية عبر تحصيل ما يترتب على الصادرات والواردات من رسوم جمركية وضرائب، وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال محاربة دخول المواد الممنوعة سواء كانت مخدرات أو أي مواد ممنوعة تضر بالأمن الاجتماعي، وكذلك تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال تسهيل عمليات التجارة وتشجيع الاستثمار داخل المملكة.


وقال إن الدائرة وحتى تقوم بمهامها فإنها تسعى دوماً لتطوير أدوات عملها للوصول إلى المستويات العالمية في تحقيق تسهيل التجارة والرقابة عليها، إذ عملت على تعديل التشريعات الجمركية لتسهيل العمليات التجارية وتحقيق عمليات الرقابة الفاعلة ومنع التهريب، وسهولة التقاضي ما بين دائرة الجمارك والمستثمرين والمواطنين، وساهمت بتوفير مناخ استثماري وثقة عالية من المستثمرين في العمليات التي تقوم فيها دائرة الجمارك.


وأوضح الرحامنة أن التعديلات الأخيرة سمحت بالتخليص المسبق على البضائع أو من خلال قبول الوثائق الإلكترونية، الأمر الذي ساعد في تسهيل عملية التجارة من خلال فصل النيابة العامة الجمركية عن دائرة الجمارك وإلحاقها بالنيابة العامة المدنية، وفصل السلطات، والتي تم تحقيق من خلالها مبدأ الشفافية والعدالة ما بين دائرة الجمارك والأطراف الاخرى.


وأشار إلى أن الدائرة تطبق الرقابة الفاعلة على الحدود، بعدم إدخال البضائع غير المسموحة إلى المملكة، إضافة إلى تحديد القيمة الحقيقية للبضائع التي تدخل المملكة، موضحاً أن الدائرة ومن خلال تحديد الفروق التقديرية لقيم المواد الداخلة، تمكنت من تحصيل 58 مليون دينار فقط، فروق أسعار للمواد الداخلة، خلال النصف الأول من العام الحالي.


وبين أن الدائرة تقوم بمتابعة جميع العمليات الجمركية بعد دخولها لأراضي المملكة، مبيناً أن هناك أربع مديريات متخصصة في دائرة الجمارك ذات فعالية عالية لحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهريب أو الغش التجاري، وهي مديرية مكافحة التهريب ومديرية الرقابة والتفتيش ومديرية الاستخبار الجمركي، ومديرية المخاطر التي تقوم بالتدقيق على العمليات الجمركية بعد دخولها إلى المملكة.


وأشار إلى أن دائرة الجمارك عملت على تحقيق مبدأ النزاهة الفاعلة لموظفيها من خلال العمل الجمركي عن بُعد، بتطبيق النافذة الوطنية والتي حققت بعداً حقيقياً ما بين المُخلّص والتاجر والموظف الجمركي.

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام