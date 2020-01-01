حماية المستهلك الأردني يدعو للابتعاد عن المنتجات المتضمنة مواد حافظة

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ربات البيوت إلى عدم استخدام وطبخ الخضار المبردة والمحفوظة بمواد كيمائية وأصباغ صناعية.





واشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى الاثار السلبية للمواد الحافظة المستخدمة لحفظ الخضار المبردة، على صحة المواطنين.





وطالب عبيدات ربات البيوت بشراء الخضار الطازجة البلدية، وحفظها وتخزينها في أوقات موسمها، لأنها أفضل لصحة وسلامة الجسم، كما تكون اسعارها منخفضة، وذلك لاستخدامها في أوقات انتهاء موسمها وارتفاع أسعارها من جهة، ولدعم المنتج المحلي والمزارع الاردني من جهة اخرى، وتوفيرا للمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.