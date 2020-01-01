بعد افتتاح "الأسمرات 2".. المصري للدراسات الاستراتيجية: "الدولة صحيت"

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:46 م
محمد شادي
محمد شادي
هدى عبدالرازق
ثمن الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وأشار "شادي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس بالتعاون مع الحكومة رسموا شكل المستقبل والذي يعتبر أهم عنوان فيه "الدولة صحيت"، مؤكدا أن الدولة واجهت بقوة ملف العشوائيات.

وأضاف باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة كانت متساهلة مع "فلهوة" المخالفين الفترة الماضية، منوها بأن الفساد كان قد وصل لمراحل مكبيرة في السابق

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

أخبار تهمك

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام