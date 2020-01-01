بعد افتتاح "الأسمرات 2".. المصري للدراسات الاستراتيجية: "الدولة صحيت"

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ثمن الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "يد تبني ويد تحمل السلاح".



وأشار "شادي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس بالتعاون مع الحكومة رسموا شكل المستقبل والذي يعتبر أهم عنوان فيه "الدولة صحيت"، مؤكدا أن الدولة واجهت بقوة ملف العشوائيات.



وأضاف باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة كانت متساهلة مع "فلهوة" المخالفين الفترة الماضية، منوها بأن الفساد كان قد وصل لمراحل مكبيرة في السابق



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.



ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

