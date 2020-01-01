مقتل شخصين وإصابات فى حادث إطلاق نار بولاية واشنطن

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر

أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الأحد في ولاية واشنطن،عن حادث إطلاق نار وطعن، تسبب في قُتل شخصان على الأقل، وأُصيب اثنان آخران، شمال غرب الولايات المتحدة.

 

ونقلت صحيف، ذا هيل ، الأمريكية عن رئيس شرطة مدينة بلفيو، ستيف ميليت، قوله إن الشرطة اتجهت لأحد البنايات السكنية في شمال شرق المدينة بعد تلقي خدمة الطوارئ بلاغا بوقوع إطلاق نار، ليل السبت بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى عثور الشرطة فور وصولها على قتيل في الطابق الثالث، و على مصاب في حالة حرجة لقى حتفه قبل نقله للمستشفى، حسب ما نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

 

وأضاف ميليت أنه عُثر على رجل إصابته خطيرة وسيدة إصابتها "ليست مهددة للحياة" في موقع الحادث، وجرى نقلهما للمستشفى.

 

وقال المحققون إن الحادث لا يبدو عشوائيا، فيما أكد مسئولون عدم وجود خطر قائم على قاطني المنطقة.

 

وأوضح رئيس الشرطة أن الضحايا الأربع كانوا يحضرون احتفالا في إحدى شقق البناية حينما اندلع العنف، وأنه من الواضح أنهم يعرفون بعضهم البعض، مشيرا إلى وقوع إطلاق نار وطعن للضحايا، فيما قال إن الشرطة تتحدث لعدد من الأشخاص الذين كانوا داخل الشقة نفسها. ولم يذكر المسئولون أية تفاصيل عن هوية مرتكب الحادث أو دوافعه.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,931  مليون إصابة، بينهم أكثر من 569 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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