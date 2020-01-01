تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

يواصل النادي الأهلي محاولاته من أجل ضم رمضان صبحي لاعب فريقه الأول لكرة القدم المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي.





وقدم الأهلي عرضا للنادي الإنجليزي مقدرا بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجاري، وفي انتظار رد هيدرسفيلد.





وكان طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلى المالية خاصة بعد الأزمة المالية التي تمر بها معظم الأندية على خلفية انتشار فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الأهلي الأهلى ضم رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.





ولعب الجناح الأيسر للنادي الأهلي رمضان صبحي خلال تلك الفترة، 36 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.