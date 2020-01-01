Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:43 م
بروكلين بيكهام وصديقته
بروكلين بيكهام وصديقته
أعلن بروكلين بيكهام Brooklyn Beckham، نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، خطوبته على صديقته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز Nikola Beltz، بعد قصة حب استمرت لأشهر، شاركا فيها الكثير من صورهما الخاصة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وحرص Brooklyn Beckham، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، بلقطات من حفل الخطوبة الذي ظهرت فيها بيلتز وهي ترتدي فستان باللون الفسفوري ويظهر في يديها خاتمها الذي ارتدت بعد حفلها.

وكان قد شارك Brooklyn Beckham منذ أسبوعين بصورة من فيلم Transformers: Age of Extinction وكتب عليها "طلبت من روحي أن تتزوجني وقالت نعم"، في إشارة إلى اقتراب إعلانهما لخطوبتهما حتى تناولتا وسائل الإعلام ومن ثم شاركها بيكهام عبر حساباتهم الشخصية.

وفي إحدى المنشورات السابقة للابن الأكبر لأسطورة كر القدم الإنجليزية Brooklyn Beckham، كتب فيه رسالة غزل لصديقته قائلاً: "أنا أسعد رجل في العالم"، "أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام، أحبك حبيبي"، وسرعان ما ردت بيلتز في منشور خاص بها عبر حسابها: "لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي إلى جانبك، حبك هو أغلى هدية، أحبك كثيراً يا حبيبي".

بدأت علاقة Brooklyn Beckham وبيلتز في يناير الماضي، بعد تهنئته بعيد ميلادها الـ 25 عبر حسابه بإنستجرام، ومن ثم شاركا بصورة لهما، وآخري تظهر فيها بيلتز وهي تقبل بيكهام في مارس الماضي.

خاض Brooklyn Beckham علاقة في 2018 مع هانا كروس حتى انفصلا في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى علاقته مع الممثلة كلوي جرايس موريتز في 2014 وحتي 2018.


Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)
Brooklyn Beckham يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على صديقته Nikola Beltz (صور)

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