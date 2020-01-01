الزمالك يجري المسحة الثالثة لـ"كورونا" غدًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:39 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
يجري فريق الكرة الأول بالنادي غدا الإثنين المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري.

وقام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر. 

كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب  استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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