بعد ثنائية كريستال بالاس.. تعرف على أرقام "تريزيجيه" في الدوري الإنجليزي

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:33 م
تريزيجيه
تريزيجيه
علاء خليف

قاد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" فريقه أستون فيلا لفوز ثمين على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم "تريزيجيه" لفريق أستون فيلا بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الإنجليزي.

وأحيا "تريزيجيه" آمال فريقه في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل، حيث ارتفع رصيده إلي 30 نقطة بالمركز الثامن عشر، متأخرًا بـ4 نقاط خلف فريق وست هام وواتفور أصحاب المركزين 16، 17، ويتبقي 3 مباريات فقط للفريق بالبريميرليج أمام إيفرتون وأرسنال ووست هام.

ماذا قدم "تريزيجيه" في الدوري الإنجليزي؟

انضم محمود تريزيجيه لصفوف نادي أستون فيلا في صيف 2019 قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، خاض 38 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2081 دقيقة، وسجل 6 أهداف ، وصنع 3 أهداف.

شارك "تريزيجيه" في 31 مباراة مع أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1707 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، وحصل على إنذارين وتعرض للطرد مرة وحيدة.

وسجل "ثنائية" وحيدة في مشواره بالدوري الإنجليزي في شباك كريستال بالاس اليوم، ليصبح رابع لاعب مصري يسجل "هدفين" في مباراة واحدة بالبريميرليج، بعد محمد صلاح، وعمرو زكي، وأحمد حسام "ميدو".

ويعد نجم منتخب مصر ثاني هدافي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 5 أهداف، خلف اللاعب جاك جراليش هداف الفريق بالبريميرليج برصيد 7 أهداف.

لعب تريزيجيه 6 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم سجل هدف وصنع آخر، وحصل مع فريقه على "وصافة" البطولة بعد الخسارة في النهائي أمام مانشستر سيتي.

بينما خاض مباراة واحدة بكأس الإتحاد الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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