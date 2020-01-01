13 بلاغا جديدا يطالب النائب العام باتخاذ إجراء صارم ضد مرتضى منصور

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:33 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
مـروة هيـكل
تقدم 13 محامي ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد النائب البرلماني مرتضي منصور لإهانته جميع المصريين والتمسوا في بلاغاتهم بإصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في هذه البلاغات.

وأكدوا أن المشكو في حقه ضربا بعرض الحائط بالقانون وبالقيم والأخلاق واحتماء وهمي بالحصانة كمبرر ودفاعا عن جرائم يقترفها المبلغ ضده جعلت بعض الأشخاص يسلكون مسلكه بعد أن فقدوا الأمل للإجابة على أسئلتهم وأولها من يحمي مرتضي منصور ويقوية على التطاول والبذاءات التي اتخذها منهج تعامل وحياة. 

وأشاروا إلي أن هناك تسجيل بالصوت والصورة منسوب للمبلغ ضده انتشر علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبصوت المبلغ ضده وهو يقوم بكيل السباب لمحمود الخطيب ولمحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي يتضمن عبارات وألفاظ خارجة (( ذكرت تفصيليًا بالأسطوانة المرفقة)) على لسان رئيس نادي الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته وامتد ليسب المصريين جميعا وأن العبارات التي تم ذكرها في الفيديو تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: (( البلد دي مفهاش راجل )، وكررها ثانية وقال: (( علي الطلاق البلد دي مفهاش راجل))، وإن رئيس نادي الزمالك المبلغ ضده يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية.

ولا تحول بأي حال دون مسائلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، ولم يعد مقبولًا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، وأمام ذلك لا يسع المبلغين إلا التقدم للنائب العام بعد أن فاض الكيل وتمادى المبلغ ضده في تجاوزاته وتطاوله علي الكافة 

والتمسوا من النائب العام في نهاية بلاغاتهم إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ بعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية، وقدموا حفاظات مستندات مؤيدة لبلاغاتهم.

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