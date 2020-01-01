الإمارات.. 5 مختبرات ابتكارية لـ"إقامة دبي" تناقش ما بعد كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، متمثلة بإدارة العمليات الإدارية، ومركز الإبداع والابتكار، سلسلة من المختبرات عن بعد، تحت عنوان "عمليات وخدمات إقامة دبي ما بعد كوفيد 19"، ويبلغ عددها 5 مختبرات ابتكارية شارك فيها 277 مشاركاً من مساعدي المدير العام والنواب ومديري الإدارة والموظفين من مختلف المستويات الوظيفية.

وتأتي هذه المختبرات، بهدف حصر التحديات بعمليات وخدمات الإدارة، التي نشأت نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وإيجاد حلول ابتكارية غير مسبوقة لعمليات التحسين والتطوير، للاستعداد لمرحلة "ما بعد كوفيد 19"؛ حيث بلغ عدد التحديات التي تم رصدها خلال المختبرات 32 تحدياً.

وتم خلال المختبرات، مراجعة أداء كافة العمليات والخدمات في الإدارة، والاطلاع على مؤشرات الأداء وفرص التحسين، كما تم الاطلاع على تقارير أفضل الممارسات المؤسسية خلال فترة جائحة كورونا.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري: إن دولة الإمارات لديها إمكانات وحلول استباقية، مكنتها من مواجهة جائحة كورونا بكل قوة وصلابة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

ومن جانبه، أكد نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل العقيد عبد الصمد سليمان، على أنه تم التوصل ضمن مخرجات مختبرات الابتكار، إلى أفكار مبتكرة، بلغت 110 أفكار جديدة حتى الآن، في كافة المجالات المرتبطة بعمل إقامة دبي، منوهاً بأن سلسلة المختبرات ما زالت مستمرة؛ حيث سيتم تبني أفضل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

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