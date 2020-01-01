بعد ضم طاهر.. الأهلي يغلق الباب أمام ضم محمد إبراهيم

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول دراسة مسؤولي النادى الأهلى التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي ونادى الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









ولكن أعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم .









وبعد ضم طاهر محمد طاهر أغلق مسؤولى القلعة الحمراء باب التفاوض مع محمد إبراهيم خاصة بعد تواجد أكثر من لاعب في ذلك المركز .









ويرغب النادى الأهلى فى بقاء رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم