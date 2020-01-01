رسائل تهنئة عيد الأضحي 2020 للأصدقاء والأحباء

باقي من الزمن أيام معدودة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك الذي يتسم بمراسم مختلفة واستعداد تختلف بعض الشئ عن احتفالات عيد الفطر الذي يأتي بعد صيام 30 يوم خلال شهر الخير واليمن والبركات شهر المغرفة والرحمة والعتق من النار "رمضان الكريم" ينتظر المسلمون عيد الاضحى بشراء الأضاحي ليقمون بذبحها بعد صلاة العيد وتزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والأهل والأصدقاء اقتداء بسيدنا ابراهيم علية السلام عندما شاهد رؤية في منامنة انه يذحب ابنه سيدنا اسماعيل وعندما استيقظ وقام بتنفيذ الرؤية فدا الله عز وجل اسماعيل ومن هنا اصبحت عادة المسلمون القادرين بالاضحية كل عام في عيد الأضحى.









رسائل تهنئة عيد الأضحي 2020 للصديق





في ظل الظروف الراهنة من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كافة انحاء العالم العربي والأجنبي التي ادت لإصابة الملايين من الأشخاص، اختلف شكل الإحتفالات بالعيد، من المعتاد في العيد التجمع بين الأصل والأصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات والخروج للمنتزهات وأماكن الترفية، ولكن بسبب انتشار الفيروس تم غلق اماكن الترفية ومنع التجمعات حرصا على سلامة المواطنين، لذا يبحث الأشخاص عن طريقة بديله لتبادل التهاني.









رسائل تهنئة عيد الأضحي 2020 للصديق





في هذا العام2020 تختلف طريقة التهاني بالعيد بعض الشئ في ظل الظروف الراهنة لذا يبحث الأشخاص عن كلمات معبرة عن الإحتفال بعيد الأضحى ليقمون بإرسالها كارسائل تهنئة للأصدقاء ومن تلك الرسائل الأتي:-





بمشاعر تُلامس عنان السماء حباً و وداً وإحتراماً وتقديراً أهنئك بحلول عيد الاضحى المبارك.





كل عام وانت بخير صديقي بمناسبة عيد الاضحي ينعاد عليك بصحة وسلامة.





كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ازف لكم اجمل التحايا والتبريكات صديقي العزيز.





أهنيك يا “صديقي” بمناسبة عيد الأضحى المبارك عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير مِن العائدين والفائزين تقبل الله منا و منكم.





تهنئة من القلب بمناسبة عيد الاضحى المبارك كل عام وأنت يا “الاسم” بخير.





تقف الكلمات عاجزة كيف تهنئك صديقي العزيز والغالي على قلبي بعيد الاضحى سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد.





صديقي الغالي كل عام وانت بخير واسأل من الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وقيامك وأن يجعل العيد لك كُله فرح وسرور.



