إجراءات احترازية على أعلى مستوى بامتحانات "تمريض عين شمس" (صور)

بدأت كلية التمريض بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، امتحانات الفرق النهائية بحزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة والتي تضمنت وضع كافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع طلاب الكلية والذي يبلغ عددهم ٥٠٠ طالب بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، موزعين على ١٢ لجنة امتحانية وكذلك سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والتى من المقرر أن تستمر حتى ٢٧ يوليو الجاري، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكدت سحر موسى عميد الكلية، أن تلك الإجراءات تتضمن مرحلتين، وهى قبل الأمتحان بيومين والتي تم فيها إرسال عبر الواتس آب الإلكتروني الخاص بالطلبة مسارات اللجان وارقام الجلوس، مع التشديد على الطلاب إنه في حالة ظهور إحدى هذه الأعراض: (الحمى – السعال – الإرهاق – ضيق أو صعوبة في التنفس – التهاب الحلق – فقدان حاسة التذوق أو الشم ) يجب على الطالب إبلاغ رئيس القسم وعدم حضور الامتحان نهائيا ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة، مع حق الطالب بدخولها الدور الثاني.





وعن الإجراءات يوم الامتحان صباحا قبل الدخول للجان اشارت إلى ان جميع الموظفين تواجدوا بالكلية من الساعة (8.30 ص)، حيث تم قياس درجة الحرارة للموظفين والعاملين قبل الدخول من بوابة المبنى، أما على مستوى الطلاب فتواجد الطلاب قبل بداية الأمتحان بساعة (9 ص)، حيث بدات الامتحانات في الساعة العاشرة صباحا (10 ص) بالأماكن المعلن عنها بالكلية، موضحه أن ينبغى إن يقدم الطالب ما يثبت شخصيته (البطاقة الشخصية وكارنيه الكلية) عند دخول لجنة الامتحان، ويجب ارتداء الكمامة كشرط للدخول والتواجد داخل الكلية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيث سيتم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات تراعى ترك مسافة متر ونصف بين كل طالب والأخطر تجنبًا لحدوث أي تزاحم، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان مع تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج، حيث سيقوم افراد الامن بتوجيه الطلبة مباشره الى اماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبه نهائيا (قبل الامتحان او بعد الانتهاء)





وأضافت أنه يتم قياس درجة الحرارة للطالب قبل الدخول من بوابة الكلية، وفي حال الاشتباه بظهور أية أعراض بين الطلاب أثناء الدخول للامتحان مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى ٣٧ ونصف درجة فيما فوق، يمنع الطالب من دخول الامتحان ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة مع حق الطالب بدخولها الدور الثاني، وفي حالة عدم إتباع القواعد الخاصة بالأعذار تقع المسئولية على الطالب الطالبة لعدم قبول العذر.





وفي حالة الإصابة لا قدر الله لأي طالب عدم الذعر او الرعب سيتم حجز الطالب في غرفة عزل وإبلاغ الطبيب وإرساله للمستشفى فورا، وفي حالة الشك في إصابة أو اشتباه في إصابة لأي طالب يتم قياس درجة حرارة الطالب ويتم تسجيل اسمه ورقم جلوسه وصورة بطاقته لمتابعة حالته في المواد التالية وفي حالة تكرار ذلك يتم إبلاغ رئيس الكنترول فورا لإبلاغ الجامعة بعدم السماح له بدخول الامتحانات التالية الا بعد عمل تحليل يثبت ان الطالب غير مصاب بفيروس كورونا.





ولن يسمح للطلاب بالتحرك اتجاه غرفة تغيير الملابس ودواليب حفظ الأدوات أثناء عقد الأمتحان، مع التزام كل طالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان والخاصة به لمنع تداولها بين الطلاب بعضهم البعض، حيث إن الأدوات الشخصية فردية لا يجوز تداولها تماما وعدم مشاركتها مع أحد مثل المسطرة الأقلام زجاجة مياه خاصة به مناديل الخ.



