الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة في بعض دول الخليج تصل لأكثر من 40 درجة مئوية، وهذا المصدر الأساسي للكتلة الهوائية التي تؤثر عليها حاليًا.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هذه الكتلة الهوائية بهذا الارتفاع في درجات الحرارة عند مرورها على البحر الاحمر تكتسب كمية كبيرة من بخار المياه نتيجة تبخرها وتعمل على انخفاض درجة الحرارة هذه الكتلة لـ 29-30 درجة مئوية والتي تصل للسواحل الشمالية، ولكنها تكون تحملت بكمية كبيرة من بخار المياه يعمل على رفع نسب الرطوبة لتصل لـ ما يقرب من 90% على السواحل الشمالية.



وتابع، أن نسبة الرطوبة تنخفض نسبيًا على القاهرة وتصل لـ 80 %، مما يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، منوهًا بأن البلاد تتأثر خلال شهري يوليو وأغسطس بمنخفض الهند الموسمي، متوقعًا حدوث نشاط للرياح وإن كان محدود خلال الأيام المقبلة مما يقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع 35-37 درجة على القاهرة، و29-30 درجة على السواحل الشمالية.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 12 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأحد نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الأحد ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية



نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس



- يتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.