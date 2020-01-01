بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنة زوجها على رجل أعمال

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
أحتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بحفل خطوبته نادين ابنة زوجها علاء عابد، على رجل الأعمال محمد العدوى وذلك في حفل عائلي قصير اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.


وكانت نشرت بسمة وهبة، مقطع فيديو أثناء قراء الفاتحة معبرة عن سعادتها بخطوبتة ابنة زوجها التي تعتبرها مثل ابنتها، وذلك عبر "إنستجرام".



وكتبت بسمة وهبة، فى تعليقها على مقطع الفيديو، "أنا بقيت حمى تانى.. ألف مبروك لنادين علاء عابد ابنه زوجى قراءة فاتحتها على رجل الأعمال محمد العدوى.. وفرحتى بيها النهارده ما قلتش أبدًا عن فرحتى يوم ابنى عبد الرحمن والله يوفقك حبيبتى"، وفى نهاية مقطع الفيديو أوصت بسمة، العريس محمد العدوى، بالاهتمام بنادين.

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