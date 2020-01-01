وزير التعليم يحسم الجدل بشأن أزمة صعوبة امتحان الفيزياء

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفيزياء لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).





جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان، لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة.





وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألف و655 ورقة، أسفرت عن نجاح 12434 طالبطالبة بنسبة نجاح 79.4%.





وقال الوزير: إن 3270 طالبطالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول486 طالبطالبة على الدرجات النهائية.





كما حصل 2546 طالبطالبة "بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبطالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





امتحان الكيمياء

كان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أدوا امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الكيمياء بإجمالي 386 ألف و90 طالبطالبة، ومادة الجغرافيا بإجمالي 249 ألف و273 طالبطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية(الورقة الأولي والورقة الثانية).





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.





وأشار حجازي إلى التأكيد على مديري المديريات التعليمية بتسليم البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الوطنية) يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية.



