كل ما تريد معرفته عن موعد عيد الأضحى 2020

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في وقت اقترب فيه عيد الأضحى، بدأ المصريون يبحثون عن مواعيد العيد والإجازات الخاصة به في محاولة منهم للاستعداد له ومحاولة إسعاد أنفسهم به وفقا للقرارات التي ستتخذها الحكومة في فترة العيد للحد من انتشار فيروس كورونا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عيد الأضحى 2020 الذي يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم:



- الحسابات الفلكية كشفت أن يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري سيوافق أول أيام ذو الحجة ليكون بذلك يوم الخميس 30 يوليو 2020هو وقفة عرفات والجمعة 31 يوليو هو أول أيام عيد الاضحى 2020 المبارك.



- أما عن موعد صلاة عيد الأضحى، فتوقيت الشروق يوم 31 يوليو سيكون الساعة 5:12 بتوقيت القاهرة، وإذا قمنا بإضافة 20 دقيقة لهذا التوقيت سيكون لدينا توقيت صلاة عيد الأضحى فى تمام الساعة 5:32 فى القاهرة.



- ومن المتوقع أن يكون موعد الإجازة الرسمية للعيد تبدأ من الخميس 30 يوليو الموافق وقفة عرفات حتى الثلاثاء الموافق 3 أغسطس للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن تكون للقطاع الخاص حتى 2 أغسطس.



- وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى أعلنت محال الجزارة أسعار اللحوم وهي كالآتي سعر كيلو اللحم الضاني يتراوح مابين 140إلي 160 جنيهًا، وسعر كيلو اللحمة الجملي يتراوح مابين 110 جنيهات إلي 120 جنيهًا للكيلو، أما اللحمة الكندوز فيتراوح سعر الكيلو منها مابين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو.



ويرتبط هذا العيد بالأضحية أيضا التي يجي أن تكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز، وأن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد.



ووفقا لما سبق فيجب فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان براقتان تخلو من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالي من الاحمرار او الصفار، كما يجب فحص فم الأضحية للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف، أو إفرازات من الفم ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.

