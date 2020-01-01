"أزارو" يسبب أزمة للأهلي في الموسم الجديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:03 م
وليد أزارو
وليد أزارو
حسام مجدي
تسبب المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في أزمة جديدة داخل نادي الأحمر في الساعات القليلة الماضية.

وأكد أزارو على رفضه التام لفكرة الاستمرار في نادي الاتفاق للموسم القادم أو تجديد إعارته مع الفريق وقرر العودة إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي.

ويريد أزارو أن يستمر في صفوف النادي الأهلي بالموسم المقبل وعدم الرحيل عن النادي في الصيف على أن يرحل في تعاية الموسم المقبلة بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع الأحمر.

وفي حالة ظل وليد أزارو مصمم على العودة إلى الأهلي في الموسم المقبل فذلك سيبب أزمة للنادي في ضم لاعب أجنبي جديد من اللاعبين الذين يستهدفهم النادي في الصيف.

وبوجود أزارو في الأهلي سيكون عدد الأجانب في الفريق قد اكتمل حيث يملك النادي ضمن صفوفه حاليا كل من أليو بادجي وأليو ديانج وجيرالدو دا كوستا بخلاف علي معلول الذي يعامل كلاعب مصري بالاضافه إلى عودة وليد وبالتالي لن يتمكن النادي نهائيا من ضم أي أجنبي جديد.

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