مقتل عنصرين من داعش في غارة للطائرات الفرنسية بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم داعش في غارة للطائرات الفرنسية بالتحالف الدولي ضمن عملية أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قامت خلية الإعلام الأمني الحكومية، بالإعلان عن قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي: "وفق معلومات دقيقة نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".

وأضافت: "أسفرت هذه الضربات عن تدمير الأهداف بالكامل، من بينها كهف فيه عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه".