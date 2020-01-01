طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح الباب لقاطني مساكن الزلزال لتطوير مساكنهم، والتي تتكون من غرفتين وصالة، بمقدمات مالية معقولة.

ووجه "السيسي"، في كلمته بافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، حديثه إلى وزير الدفاع، قائلًا: "زي ما أعطتنا قطعة أرض.. محتاجين حتة أرض تاني من المعسكرات"، مضيفا: "لو هما عايزين يغيروا لمساكن أفضل، نقدملهم نظام تمويل".

وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع "الأسمرات 3":

- "الأسمرات 3" هو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات الذي تبناه الرئيس منذ سنوات للقضاء علي العشوائيات.





- المشروع هدفه نقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعًا مجتمعيًا جديدًا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.





- يضم المشروع 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.





- الوحدات السكنية مجهزة بالكامل لسكان المناطق العشوائية، ومفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.





- المشروع بها 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي.





- يشمل على 4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة بجانب مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.





- تبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.



